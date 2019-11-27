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Общество

В Кыргызстане пройдет конкурс учителей русского языка и литературы

В Кыргызстане пройдет конкурс учителей русского языка и литературы. Лучшие поедут в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в ведомстве прошла встреча министра образования Каныбека Исакова с представителями Россотрудничества Виктором Нефедовым и Ириной Тузовой, депутатом ЖК КР Аидой Исмаиловой и директором «Российской гуманитарной миссии» Алексеем Полковниковым.

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Сообщается, что в Кыргызстане планируется проведение с 1 декабря 2019-го по 31 марта 2020 года конкурса среди учителей русского языка и литературы «Мой путь в профессию».

Он пройдет в два этапа. На первом конкурсанты должны будут написать эссе. По итогам отберут 30 человек, для которых проведут в Бишкеке мастер-классы с участием учителей русского языка и литературы с мировым именем, которые поделятся с педагогами новыми методиками обучения.

На втором этапе отобранные конкурсанты должны будут создать видеоролики (клипы) с их видением методики преподавания русского языка. Десять лучших учителей получат сертификат на поездку в Москву в августе 2020 года.

В ведомстве добавили, что конкурс пройдет в рамках объявленного 2020-го президентами двух стран Перекрестным годом России в Кыргызстане и КР в РФ.
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