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Общество

27 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Панфилова, Байтика Баатыра, Радищева, Токтогула, Логвиненко, Боконбаева, Ибраимова, Московской, Чуйкова, Герцена, Гоголя, Суюмбаева, Чокморова, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Кен-Суу, Ахунбаева, Ак-Шыйрак, Безымянная, Муромская, Минжылкиева, Береке), «Селекционное» (улицы Проектируемая), «Казыбек»;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улица Тоо-Ашуу), «Рухий Мурас» (1-4-я улицы), «44 га», микрорайон «Тунгуч», 4-й микрорайон, 14-17, отрезки улиц Космической, Боромбая, Садырбаева, Асаналиева, Курчатова, Гагарина, Садыркулова, Репина;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Карагачевая роща».
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Луговое (улицы Садовая, Светлая, переулки Садовый, Новостройка), Васильевка (улицы Фрунзе, Набережная), Арашан (улицы Клубная, 8 Марта, Кошокбека, генерала Акматова, Новостройка), Горная Маевка (улица Школьная, 8), Маевка (жилмассивы «Келечек», «Замандаш», «23 га»), Учкун (44 га, жилмассив «Кырман»), Лебединовка («Городок энергетиков», 11, 13);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Романовка (улицы Комсомольская, Набережная, Полевая, Заводская, Пионерская), Кунтуу (улицы Джамгерчинова, Исмаила, Проектируемая, Новая, Сейдесенбаева, Иманалиева, Садовая, Молдосан, Шукуралиева), Военно-Антоновка (улицы Южная, Шевченко, Северная, Крупская, Дружба, Кирова), Лесное (улицы Восточная, Проектная, Центральная), Манас (улицы Пушкина, Ломоносова, Высоцкого, Спортивная), город Шопоков (улицы Ново-Октябрь, Западная, Октябрьская, Степная, Кирова, Новостройка);
  • 10.00-14.00 — город Шопоков (улицы Геофизическая, Геология, Топографическая, Южная, Вокзальная, Полевая, Железнодорожная), села Южный (улицы Комарова, Гагарина, Юбилейная, Вишневая), Сокулук (улицы Кирова, Жаштык, Вишневая, Луговая, Железнодорожная, Фрунзе, Степная), Арал (улицы Картамбаева, Береке), Дальний Арал;

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Дружбы, Полевая), Александровка (улицы Пионерская, Фрунзе, Шиваза, Масанчина), Сретенка (улица Ленина, ущелье Ак-Суу);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — село Ново-Николаевка (улицы Зеленая, Советская, Школьная), город Кара-Балта (общежитие коврового комбината);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Бердик, Карагай-Булак;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Карой, Дон-Арык, Советское.
3
Ошская область
  • 8.00–17.00 — села Баш-Булак, Каратай, Тобо-Коргон, город Ош (жилмассивы «Беш-Бадам», «Он-Адыр»).
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