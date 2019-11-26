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Общество

МИД просит кыргызстанцев не въезжать на территорию США без соответствующей визы

Министерство иностранных дел Кыргызстана настоятельно рекомендует кыргызстанцам не пытаться пересекать государственную границу США — Мексика без наличия соответствующих разрешительных документов, то есть въездных виз в США. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Уточняется, что иммиграционный режим на границе этих стран ужесточен в связи с большим потоком мигрантов преимущественно из стран Южной Америки. Участились также попытки въезда кыргызстанцев на территорию США через Мексику.

«МИД КР не рекомендует прибегать к услугам различных сомнительных организаций, предлагающих свои посреднические услуги. Эти организации и различного рода посреднические фирмы не несут никакой ответственности за последующие задержания и аресты граждан КР за попытку незаконного пересечения границы на неопределенный срок. Решение о въезде на территорию США принимается исключительно официальными властями этой страны», — сообщили в дипломатическом ведомстве.
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