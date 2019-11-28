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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 ноября солнечно. Температура воздуха днем будет −1 градус. День уменьшился до 9 часов 21 минуты.

Куда сходить

Культура

  • проходит Международная неделя моды Burana Fashion Week;
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева и «Галерея-М» приглашают на выставки;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова представит поэтическую фантазию «Евгений Онегин».
Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • чемпионат Азии по кыргыз курошу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Яна Панова

Родилась 28 ноября 1980 года в городе Караколе Иссык-Кульской области. Мастер спорта по дзюдо, вольной борьбе, заслуженный тренер КР.

Памятные даты

Всемирный день сострадания

Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель — Притиш Нанди. Главная идея дня — пропаганда образа жизни на основе ахимсы.

Ахимса — это поведение и принцип действий, при которых первое требование — ненанесение вреда и боли любой живой форме, то есть ненасилие в широком его понимании — неубиение, непричинении вреда всему живому (людям, животным, растениям) никогда и никаким образом — ни мыслью, ни словом, ни делом.

Организаторы праздника не просто призывают к уменьшению зла в мире, а говорят, что поведение и действия людей должны быть направлены против самого зла, а не против людей его творящих (принцип отсутствия ненависти).
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