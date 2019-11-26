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Общество

Цифра дня. 5 тысяч 185 случаев семейного насилия зарегистрировано с начала года

За 10 месяцев 2019 года зарегистрировали 5 тысяч 185 случаев семейного (домашнего) насилия. Такие данные приводит отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По факту физического насилия зарегистрировано 3 тысячи 647 случаев, психологического  1 тысяча 362, сексуального  7, экономического  1 и пренебрежительного отношения  168. Органы внутренних дел республики за этот период выдали 5 тысяч 185 охранных ордеров, в том числе в отношении мужчин  4 тысячи 876 (94,1 процента от всего количества), женщин  309 охранных ордеров (5,9 процента).

Зарегистрировано проступков вследствие семейного насилия  5 тысяч 569 лиц, в том числе по статьям  «Насилие в семье»  3 тысячи 979, «Неисполнение условий временного охранного ордера»  16, «Побои»  357.
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