Цифра дня. 5 тысяч 185 случаев семейного насилия зарегистрировано с начала года

За 10 месяцев 2019 года зарегистрировали 5 тысяч 185 случаев семейного (домашнего) насилия. Такие данные приводит отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По факту физического насилия зарегистрировано 3 тысячи 647 случаев, психологического — 1 тысяча 362, сексуального — 7, экономического — 1 и пренебрежительного отношения — 168. Органы внутренних дел республики за этот период выдали 5 тысяч 185 охранных ордеров, в том числе в отношении мужчин — 4 тысячи 876 (94,1 процента от всего количества), женщин — 309 охранных ордеров (5,9 процента).

Зарегистрировано проступков вследствие семейного насилия — 5 тысяч 569 лиц, в том числе по статьям «Насилие в семье» — 3 тысячи 979, «Неисполнение условий временного охранного ордера» — 16, «Побои» — 357.