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Общество

Некоторые дороги Бишкека закроют из-за Совета коллективной безопасности ОДКБ

Некоторые дороги 27-28 ноября закроют для проезда в Бишкеке, где пройдет саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД МВД.

Во время проезда делегаций ограничат движение на следующих участках автодорог:

  • от аэропорта «Манас» по улице Фучика до проспекта Жибек Жолу;
  • по улице Фучика до проспекта Чуй;
  • по проспекту Жибек Жолу до проспекта Манаса;
  • по проспекту Чуй от улицы Фучика до проспекта Манаса;
  • по проспекту Чуй до проспекта Манаса;
  • по проспекту Чуй от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова;
  • по улице Абдрахманова от улицы Фрунзе до улицы Боконбаева;
  • по проспектам Манаса и Чингиза Айтматова до госрезиденции. 

В какое именно время будут перекрывать движение, в ГУОБДД не сказали. В ведомстве ссылаются на необходимость обеспечения безопасности прибывающих в столицу гостей, поэтому точное время проезда делегаций держат в секрете.

ГУОБДД просит граждан заранее выезжать в аэропорт «Манас», на железнодорожный и Западный автовокзалы Бишкека, заблаговременно планировать маршруты во избежание пробок на дорогах и опозданий на рейсы.
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