Некоторые дороги Бишкека закроют из-за Совета коллективной безопасности ОДКБ

Некоторые дороги 27-28 ноября закроют для проезда в Бишкеке, где пройдет саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД МВД.

Во время проезда делегаций ограничат движение на следующих участках автодорог:

от аэропорта «Манас» по улице Фучика до проспекта Жибек Жолу;

по улице Фучика до проспекта Чуй;

по проспекту Жибек Жолу до проспекта Манаса;

по проспекту Чуй от улицы Фучика до проспекта Манаса;

по проспекту Чуй до проспекта Манаса;

по проспекту Чуй от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова;

по улице Абдрахманова от улицы Фрунзе до улицы Боконбаева;

по проспектам Манаса и Чингиза Айтматова до госрезиденции.

В какое именно время будут перекрывать движение, в ГУОБДД не сказали. В ведомстве ссылаются на необходимость обеспечения безопасности прибывающих в столицу гостей, поэтому точное время проезда делегаций держат в секрете.

ГУОБДД просит граждан заранее выезжать в аэропорт «Манас», на железнодорожный и Западный автовокзалы Бишкека, заблаговременно планировать маршруты во избежание пробок на дорогах и опозданий на рейсы.