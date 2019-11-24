Фото дня. Бывший президент Алмазбек Атамбаев в обнимку с Хабибулой Абдукадыром

Фото из соцсетей. На фото слева на право: китайский бизнесмен Хабибула Абдукадыр, Алмазбек Атамбаев и его супруга Раиса Атамбаева

В соцсетях опубликовали фотографию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в обнимку с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром.

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Напомним, о нем говорится в расследовании «Азаттык», Kloop и OCCRP о выводе миллионов долларов из Кыргызстана. К серым схемам, как выяснилось, причастны бизнесмены из Китая и местные чиновники, в том числе экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов.

Хабибула Абдукадыр - влиятельный в СУАР бизнесмен. Его семья, как выяснили журналисты, имеет бизнес-интересы не только в КР, но и в Казахстане и Узбекистане, а также в ОАЭ, Германии, Великобритании и США.

Со слов Айеркена Саймаити сообщалось, что бизнесмен Абдукадыр является основателем крупнейшего в Узбекистане рынка «Абу-Сахий» и одноименной транспортной компании, осуществляющей поставки товаров в страны Центральной Азии, в том числе в зону ЕАЭС. Его связывают с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым.

Упоминалось также, что родственники председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакира Таирова имеют бизнес-отношения с двумя компаниями Хабибулы Абдукадыра.