16:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Фото дня. Бывший президент Алмазбек Атамбаев в обнимку с Хабибулой Абдукадыром

Фото из соцсетей. На фото слева на право: китайский бизнесмен Хабибула Абдукадыр, Алмазбек Атамбаев и его супруга Раиса Атамбаева

В соцсетях опубликовали фотографию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в обнимку с китайским бизнесменом Хабибулой Абдукадыром.

Читайте по теме
Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов

Напомним, о нем говорится в расследовании «Азаттык», Kloop и OCCRP о выводе миллионов долларов из Кыргызстана. К серым схемам, как выяснилось, причастны бизнесмены из Китая и местные чиновники, в том числе экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов.

Хабибула Абдукадыр - влиятельный в СУАР бизнесмен. Его семья, как выяснили журналисты, имеет бизнес-интересы не только в КР, но и в Казахстане и Узбекистане, а также в ОАЭ, Германии, Великобритании и США.

Со слов Айеркена Саймаити сообщалось, что бизнесмен Абдукадыр является основателем крупнейшего в Узбекистане рынка «Абу-Сахий» и одноименной транспортной компании, осуществляющей поставки товаров в страны Центральной Азии, в том числе в зону ЕАЭС. Его связывают с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым.

Упоминалось также, что родственники председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакира Таирова имеют бизнес-отношения с двумя компаниями Хабибулы Абдукадыра. 
Ссылка:
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с контрабандными схемами прокомментировала Ирина Карамушкина
Скандал с контрабандными схемами. Чиновники силовых структур отмалчиваются
Сапар Исаков о связях Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым и Сооронбаем Жээнбековым
Фото дня. Скандально известный Хабибула Абдукадыр на инаугурации президента КР
Батукаева хотели обменять на Бакиева. Очная ставка Атамбаева и Атаханова
Дело Атамбаева. Бывшему президенту не дают свидания с близкими
Освобождение Батукаева. Процесс отложен из-за болезни Абдухалима Раимжанова
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается участвовать в судебном процессе
Дело Атамбаева. Начинается суд по незаконному освобождению Азиза Батукаева
Суд по делу Батукаева. Атамбаеву предъявлено обвинение только по одному эпизоду
Популярные новости
Батукаева хотели обменять на&nbsp;Бакиева. Очная ставка Атамбаева и&nbsp;Атаханова Батукаева хотели обменять на Бакиева. Очная ставка Атамбаева и Атаханова
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. На&nbsp;мирную акцию призывают выйти кыргызстанцев Скандал с контрабандными схемами. На мирную акцию призывают выйти кыргызстанцев
Сапар Исаков о&nbsp;связях Хабибулы Абдукадыра с&nbsp;Матраимовым и&nbsp;Сооронбаем Жээнбековым Сапар Исаков о связях Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым и Сооронбаем Жээнбековым
Убийство Айеркена Саймаити. Главу ГСБЭП уличили в&nbsp;связях с&nbsp;китайским бизнесменом Убийство Айеркена Саймаити. Главу ГСБЭП уличили в связях с китайским бизнесменом
Бизнес
Amediateka от&nbsp;MegaCom: любимые сериалы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!
Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
24 ноября, воскресенье
16:43
Фото дня. Бывший президент Алмазбек Атамбаев в обнимку с Хабибулой Абдукадыром Фото дня. Бывший президент Алмазбек Атамбаев в обнимку...
16:31
Надо отправить правительство в отставку, и президента не будут подставлять
16:00
Чудаки парковки. Два «Лексуса» загородили пешеходный переход
15:33
В Нарыне во время пожара погиб мужчина
15:28
Проблема Сооронбая Жээнбекова — отсутствие видения и профессиональной команды