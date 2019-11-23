Скандал с контрабандными схемами. От властей требуют незамедлительной реакции

Фонд расследовательской журналистики сделал заявление в связи с обнародованием журналистского расследования о коррупции и контрабандных схемах.

«Журналистские расследования становятся профессиональными и коллективными — это уже работа не одного журналиста, а труд разных команд. Мы присоединяем свои голоса к возмущению граждан страны, недовольных отсутствием реальных результатов по наведению в республике законности и прозрачности. Поэтому требуем от властей, не раз провозглашавших о своих намерениях всерьез бороться с коррупцией, принятия безотлагательных мер по расследованию фактов, изложенных в коллективном материале, а также по обеспечению безопасности журналистов, проводивших это расследование», — говорится в тексте.

Фонд расследовательской журналистики призывает гражданское общество и коллег из всех СМИ Кыргызстана объединиться и поддержать это направление, проявить солидарность в усилении жанра расследовательской журналистики. А различные выступления против антикоррупционной деятельности журналистов расценивать как возмутительную попытку реабилитации преступлений, направленных против государства и его народа.

В фонде, напомним, представлены известные журналисты: Султан Каназаров, Сабыр Абдымомунов, Азамат Тынаев, Аделя Лаишева и другие. В него также входят Роза Отунбаева и Эльмира Ногойбаева.

Убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам «Азаттыка», Kloop и OCCRP о том, как выводил из республики миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал.

Громкое расследование продолжают обсуждать в обществе. Кыргызстанцы требуют от президента страны и руководителей силовых структур внятных ответов. Но они до сих пор не получены. Чиновники продолжают отмалчиваться. Пресс-секретарь главы государства сделала формальное заявление, из которого непонятна позиция самого Сооронбая Жээнбекова к обнародованию скандальных фактов. А в ГТС и вовсе заявили, что контрабанды в таможне нет.

Это возмутило общественность. Депутат ЖК Ирина Карамушкина призывает коллег начать процедуру импичмента президенту страны, а гражданские активисты выходят на митинг против коррупции.