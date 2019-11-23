18:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Скандал с контрабандными схемами. От властей требуют незамедлительной реакции

Фонд расследовательской журналистики сделал заявление в связи с обнародованием журналистского расследования о коррупции и контрабандных схемах.

«Журналистские расследования становятся профессиональными и коллективными — это уже работа не одного журналиста, а труд разных команд. Мы присоединяем свои голоса к возмущению граждан страны, недовольных отсутствием реальных результатов по наведению в республике законности и прозрачности. Поэтому требуем от властей, не раз провозглашавших о своих намерениях всерьез бороться с коррупцией, принятия безотлагательных мер по расследованию фактов, изложенных в коллективном материале, а также по обеспечению безопасности журналистов, проводивших это расследование», — говорится в тексте.

Фонд расследовательской журналистики призывает гражданское общество и коллег из всех СМИ Кыргызстана объединиться и поддержать это направление, проявить солидарность в усилении жанра расследовательской журналистики. А различные выступления против антикоррупционной деятельности журналистов расценивать как возмутительную попытку реабилитации преступлений, направленных против государства и его народа.

В фонде, напомним, представлены известные журналисты: Султан Каназаров, Сабыр Абдымомунов, Азамат Тынаев, Аделя Лаишева и другие. В него также входят Роза Отунбаева и Эльмира Ногойбаева.

Убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам «Азаттыка», Kloop и OCCRP о том, как выводил из республики миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал.

Громкое расследование продолжают обсуждать в обществе. Кыргызстанцы требуют от президента страны и руководителей силовых структур внятных ответов. Но они до сих пор не получены. Чиновники продолжают отмалчиваться. Пресс-секретарь главы государства сделала формальное заявление, из которого непонятна позиция самого Сооронбая Жээнбекова к обнародованию скандальных фактов. А в ГТС и вовсе заявили, что контрабанды в таможне нет.

Это возмутило общественность. Депутат ЖК Ирина Карамушкина призывает коллег начать процедуру импичмента президенту страны, а гражданские активисты выходят на митинг против коррупции.
Ссылка:
просмотров: 606
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с контрабандными схемами. Спикеру Жогорку Кенеша сказать нечего
Медсестра школы № 87 получила выговор после выступления школьницы в парламенте
Итоги конкурса. Как видит коррупцию молодежь Кыргызстана
Задержали сотрудника мэрии Бишкека. Обвиняют в незаконном выделении участка
Из аэропорта «Манас» вывели $5 миллионов. Возбуждено уголовное дело
Совбез выяснил, где таится коррупция в «Кыргызкомуре»
Цифра дня. 1 миллиард 443 миллиона сомов поступило на счет борьбы с коррупцией
Коррупция во властных эшелонах страны стала главной национальной проблемой
В таможне считают, что большая часть населения не знает об их работе
Кыргызстанцы считают самой коррумпированной Таможенную службу
Популярные новости
Батукаева хотели обменять на&nbsp;Бакиева. Очная ставка Атамбаева и&nbsp;Атаханова Батукаева хотели обменять на Бакиева. Очная ставка Атамбаева и Атаханова
Сапар Исаков о&nbsp;связях Хабибулы Абдукадыра с&nbsp;Матраимовым и&nbsp;Сооронбаем Жээнбековым Сапар Исаков о связях Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым и Сооронбаем Жээнбековым
Убийство Айеркена Саймаити. Главу ГСБЭП уличили в&nbsp;связях с&nbsp;китайским бизнесменом Убийство Айеркена Саймаити. Главу ГСБЭП уличили в связях с китайским бизнесменом
Контрабандные схемы Матраимовых. Реакция соцсетей на&nbsp;расследование Контрабандные схемы Матраимовых. Реакция соцсетей на расследование
Бизнес
Amediateka от&nbsp;MegaCom: любимые сериалы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!
Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
23 ноября, суббота
17:00
День здоровья. Школьники пропускают занятия, потому что в классах холодно День здоровья. Школьники пропускают занятия, потому что...
16:59
Скандал с контрабандными схемами. От властей требуют незамедлительной реакции
16:33
Скандал с контрабандными схемами. Спикеру Жогорку Кенеша сказать нечего
16:20
Опубликовано видео момента убийства Айеркена Саймаити
16:00
Из декрета на турнир. Капитан сборной Кыргызстана по волейболу о любви к игре