Более 66 тысяч льготных рецептов выписали с начала года по программе госгарантий

С января по сентябрь 2019 года льготной категории больным выписано 66,6 тысячи рецептов на 36,3 миллиона сомов по программе государственных гарантий и дополнительному пакету ОМС. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, больше всего рецептов выписано больным с эпилепсией (25 процентов), параноидной шизофренией (27 процентов), бронхиальной астмой (25 процентов) и онкологическими заболеваниями (14 процентов).

«По программе госгарантий льготная категория граждан приобретает лекарства со скидкой около 90 процентов в аптеках, заключивших договоры с ФОМС. Эта программа реализуется для больных с параноидной шизофренией, аффективными расстройствами, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями в терминальной стадии и эпилепсией. Они оплачивают только часть стоимости, остальная возмещается из госсредств», — отметили в фонде.

В ФОМС добавили, что больные, входящие в данную категорию, имеют право требовать льготный рецепт у лечащего врача ЦСМ/ГСВ.

В Кыргызстане работают две программы льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне через аптечную сеть — госгарантий (для льготной категории) и дополнительная (для застрахованных граждан).

С перечнем лекарственных средств (более 200 наименований) можно ознакомиться в Справочнике на сайте ФОМС.