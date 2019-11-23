Вывод денег Елисеева. Минэкономики опровергает информацию ГКНБ

Информация о том, что должностные лица департамента по делам банкротства (ДДБ) при Министерстве экономики Кыргызстана пытались вывести в пользу Алексея Елисеева более 120 миллионов сомов, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, межрайонный суд по экономическим делам Джалал-Абадской области 4 июня 2010 года признал ОАО «Кристалл» банкротом.

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«С 2011-го проведено 18 торгов по продаже имущества ОАО «Кристалл». Последний аукцион единым лотом со снижением стартовой (ориентировочной) стоимости на 50 процентов — 248 миллионов 130 тысяч 300 сомов — специальный администратор провел 16 марта 2018 года. Победителем признали китайскую фирму «Гуансиская компания по развитию гидроэлектричества «Ваньцюань ЛТД», предложившую 423 миллиона 340 тысяч сомов», — отметили в Минэкономики.

От реализации имущественного комплекса была полностью погашена кредиторская задолженность ОАО «Кристалл».

При этом из 120 миллионов сомов, о которых сообщает ГКНБ, спецадминистратор перечислил на хранение на депозитный счет Госкомитета нацбезопасности 67 миллионов.

Остаток суммы находится на расчетном счете ОАО «Кристалл», по ним продолжаются судебные разбирательства с кредиторами компании.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос о перечислении остатка денежных средств от продажи ОАО «Кристалл» в доход государства был инициирован именно ДДБ и рассматривался спецадминистратором совместно с правоохранительными органами.

Напомним, ранее сообщалось, что АКС ГКНБ установила имеющиеся активы бывшего заместителя руководителя Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Алексея Елисеева в ОАО «Кристалл». По данным ведомства, должностные лица департамента по делам банкротства Минэкономики КР во время проведения процедуры специального администрирования ОАО «Кристалл», зная о приговоре в отношении Алексея Елисеева, предпринимали попытки вывести в его пользу более 120 миллионов сомов.