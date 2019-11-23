Фонд «Ветераны 365» объявил сбор средств для покупки подарков

Фонд «Ветераны 365» объявляет сбор средств к Новому году для закупки продуктовых наборов ветеранам и труженикам тыла столицы. Об этом сообщили в организации.

«Это было сложное решение, в этом году мы уже думали не проводить акцию «Подарки для ветеранов», потому что с каждым разом финансовые сборы уменьшаются, как и число волонтеров, готовых помогать», — отметили в фонде.

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Волонтеры подчеркивают, что с каждым днем в Бишкеке остается меньше ветеранов и тружеников тыла, поэтому так важно успеть сказать им спасибо.

В организации планируют собрать 200 тысяч сомов, на которые сформируют 200 продуктовых пакетов. В них хотят положить колбасу, сыр, тушенку, рыбные консервы, пельмени, вареники, масло сливочное и растительное, печенье, конфеты и другие продукты.

По всем вопросам можно обращаться по номерам: 0555226227 — Зинаида, 0772317733 — Галина, 0555175185 — Маша.