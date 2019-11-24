Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос

Два года назад, 24 ноября 2017-го, Сооронбай Жээнбеков официально стал президентом Кыргызстана.

На церемонии инаугурации он не скрывал, что продолжит избранный страной путь на развитие и процветание. Однако многие обещания остались невыполненными.

15 октября 2017 года за Сооронбая Жээнбекова проголосовали 54,77 процента избирателей. А после объявленной в феврале 2018-го бескопромиссной борьбы с коррупцией его стали поддерживать многие гражданские активисты, в том числе и оппозиция.

Однако сегодня все чаще звучит критика в адрес главы государства, и, надо сказать, небеспочвенная. Борьба с коррупцией, как отмечают эксперты, превратилась в кампанейщину. Реальных реформ и сдвигов в экономике нет.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, прогосовали бы они за Сооронбая Жээнбекова, если бы выборы были сегодня, и оправдал ли он надежды избирателей.

Если выборы президента были сегодня, голосовали бы вы за Сооронбая Жээнбекова? Да Нет Голосовать