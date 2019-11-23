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Общество

В Бишкеке отмечен рост заболеваемости железо-дефицитной анемией

В Бишкеке отмечается рост заболеваемости железо-дефицитной анемией (ЖДА). Об этом сообщает столичный Центр госсанэпиднадзора.

За девять месяцев 2019 года зафиксировано 10 тысяч 147 больных, из них 4 тысячи 532 ребенка. В 2018-м было 8 тысяч 918 больных, из них 3 тысячи 919 детей.

В центре напомнили, что анемия — это группа заболеваний, характеризующихся уменьшением гемоглобина и (или) количества циркулирующих эритроцитов в крови ниже нормального для данного возраста и пола.

Норма гемоглобина в крови — 110 г/л для детей, 120 г/л для женщин, 130 г/л для мужчин.

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Хроническая железо-дефицитная анемия — это болезненное состояние, обусловленное нарушением синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа. Роль железа в организме — основной строительный материал для построения молекул гемоглобина.

Профилактика заболения — правильное питание. Ежедневный рацион должен содержать не менее 25 миллиграммов железа, для беременных — не менее 30 миллиграммов.

В центре добавили, что в Кыргызстане более 10 лет работает госпрограмма по профилактике ЖДА, население обеспечивается безопасной, обогащенной (фортифицированной) мукой с витаминно-минеральной и минеральной добавкой с препаратами железа.
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