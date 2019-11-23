Еще один жилмассив в Бишкеке подключили к канализации

Муниципалитет завершил прокладку магистральной канализационной сети в микрорайоне «Ак-Босого», она проведена на двух улицах — Чуй, 56 и Чуй, 59. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, новостройку подключили к центральной канализации в рамках большого проекта по строительству центральной канализации в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Манаса, Васильева и Саадаева. На этом участке строительные работы также близятся к завершению, из шести запланированных километров канализации в этом районе уже проложено более четырех.
«Полностью завершены работы на переулках Боровского, Можайского, Багижском, а также на переулке Карагайском, в котором расположено сразу два учебных заведения — школа № 18 и детский сад № 41», — отметили в муниципалитете.