Еще один жилмассив в Бишкеке подключили к канализации

Муниципалитет завершил прокладку магистральной канализационной сети в микрорайоне «Ак-Босого», она проведена на двух улицах — Чуй, 56 и Чуй, 59. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, новостройку подключили к центральной канализации в рамках большого проекта по строительству центральной канализации в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Манаса, Васильева и Саадаева. На этом участке строительные работы также близятся к завершению, из шести запланированных километров канализации в этом районе уже проложено более четырех.

«Полностью завершены работы на переулках Боровского, Можайского, Багижском, а также на переулке Карагайском, в котором расположено сразу два учебных заведения — школа № 18 и детский сад № 41», — отметили в муниципалитете.

На улице Саадаева остался небольшой участок длиной около 80 метров. Несмотря на близко залегающие грунтовые воды, которые сильно осложняют проведение работ, прокладку труб для магистральной канализации здесь планируют завершить до 30 ноября. Стоимость проекта — 11 миллионов сомов, все работы профинансированы из городского бюджета. Подрядчик — компания «АзияСтройГрупп».