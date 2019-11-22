Скандал с контрабандными схемами. МВД готово взять под защиту заявителей по делу

Следственная служба МВД получила материалы уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой по факту угроз бизнесмену Айеркену Саймаити. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

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В ведомстве отметили, что милиция готова взять под охрану всех, кто обратится за помощью в рамках данного уголовного дела.

«Из Генпрокуратуры материалы поступили только сегодня. Расследованием будет заниматься следственная служба МВД. Милиция готова обеспечить государственную охрану всем, кто обратится с такой просьбой», — сообщили в МВД.

Напомним, Генеральная прокуратура рассмотрела журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP. В публикации, помимо прочего, указывается, что бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию. Надзорным органом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» УК КР.