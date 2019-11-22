Цифра дня. Льготные кредиты на 5 миллиардов 43,6 миллиона сомов получили фермеры

С начала года коммерческими банками выдано 9 тысяч 908 льготных кредитов на 5 миллиардов 43,6 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, на растениеводство выдано 2 тысячи 834 кредита на 1 миллиард 116,4 миллиона сомов, на животноводство — 6 тысяч 755 кредитов на 2 миллиарда 614 миллионов сомов, на переработку и услуги — 319 кредитов на 1 миллиард 313 миллионов сомов.

Напомним, что по проекту «Финансирование сельского хозяйства — 7» деньги коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений предоставляются по льготной процентной ставке (под 6, 8 и 10 процентов годовых) субъектам предпринимательства и физическим лицам Кыргызстана для развития растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.