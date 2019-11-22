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Общество

Деньги Алексея Елисеева пытались вывезти из Кыргызстана сотрудники Минэкономики

АКС ГКНБ установлены имеющиеся активы бывшего заместителя руководителя Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям Алексея Елисеева в ОАО «Кристалл». Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета.

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Установлено, что должностные лица департамента по делам банкротства Минэкономики КР во время проведения процедуры специального администрирования ОАО «Кристалл», зная о приговоре в отношении Алексея Елисеева, предпринимали попытки вывести в пользу него более 120 миллионов сомов.

«В процессе специального администрирования имущественный комплекс и активы ОАО путем открытых торгов были реализованы. После погашения всей кредиторской задолженности на депозитном счету компании осталось более 120 миллионов сомов, которые в соответствии с законодательством в сфере банкротства должны были быть направлены единственному учредителю — компании, имеющей прямую причастность к Алексею Елисееву», — сообщили в ГКНБ.

Алексей Елисеев работал в ЦАРИИ. Его называли ближайшим другом сына свергнутого президента Курманбека Бакиева Максима. После апрельских событий 2010 года вынужден был покинуть страну. Он получил политическое убежище в Латвии.

25 августа 2010 года Генеральная прокуратура страны распространила в СМИ пресс-релиз о том, что Алексей Елисеев проходит обвиняемым по пяти уголовным делам. Елисеев подал в суд иск о защите чести и достоинства и выиграл его — в ГП КР представителям защиты истца не смогли представить доказательств, подтверждающих распространенные данные.

В этой связи в целях недопущения вывода денежных средств в пользу А.Елисеева собранные материалы были зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Во исполнение приговора Первомайского суда через депозитный счет ГКНБ из указанной суммы в настоящее время перечислено 67 миллионов сомов. По результатам проводимого аудита в рамках досудебного производства планируется возмещение оставшейся суммы. В настоящее время следствие продолжается.
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