В студенческих общежитиях улучшат условия. Министр образования подписал приказ

Министр образования и науки подписал приказ об улучшении условий проживания в общежитиях высших и средних профессиональных учебных заведениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По ее данным, руководители вузов и спузов должны к 1 декабря предоставить план по улучшению инфраструктуры. В частности, график проведения капитального и текущего ремонта в общежитиях, мероприятий по обеспечению безопасности территорий вокруг общежития (установка освещения, камер видеонаблюдения, модернизация системы противопожарной безопасности и другие), по улучшению условий в учебных комнатах, комнатах отдыха, в ванных и туалетах, пищеблоках. Кроме того, руководство учебных заведений должно обеспечить доступ студентов к бесплатному Wi-Fi.

Министр также поручил провести инвентаризацию положений об общежитиях вузов/спузов с учетом современных требований и при необходимости внести изменения.

Напомним, в начале недели министр образования обошел студенческие общежития и обратил внимание, что многие из них нуждаются в ремонте, поднял вопрос безопасности, а также предложил создать базу данных проживающих студентов.