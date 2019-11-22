В законодательстве не определено, что такое гостиница

Кодексом о нарушениях предусмотрена ответственность за аренду жилых помещений посуточно и почасово, но в то же время законодательством не определен термин «гостиница». Это приводит к коррупционным рискам. Об этом на общественном обсуждении проекта закона по легализации сдачи жилых помещений в краткосрочную аренду в многоквартирном доме сообщила эксперт-юрист Аяна Кодуранова.

Она добавила, что есть разночтения между двумя кодексами — о нарушениях и жилищным. В первом указано, что запрещено использовать жилое помещение в любых целях, кроме постоянного проживания, а во втором — слова «постоянного» уже нет.

«Кроме того, выявление квартир, которые сдаются под гостиницы, трудновыполнимо», — отметила Аяна Кодуранова.

Она напомнила, что во время принятия нормы, запрещающей сдавать жилье в краткосрочную аренду, главным аргументом было то, что их превращают в бордель.

«Но это вопрос нарушения общественного порядка, и надо привлекать по этой статье», — сказала эксперт-юрист.

В то же время она считает, что законопроект, предусматривающий легализацию краткосрочной аренды, позволит искоренить коррупцию в данной сфере, повысить туристическую привлекательность страны, исключить коллизии в законодательстве и открыто вести бизнес.