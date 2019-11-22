11:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В законодательстве не определено, что такое гостиница

Кодексом о нарушениях предусмотрена ответственность за аренду жилых помещений посуточно и почасово, но в то же время законодательством не определен термин «гостиница». Это приводит к коррупционным рискам. Об этом на общественном обсуждении проекта закона по легализации сдачи жилых помещений в краткосрочную аренду в многоквартирном доме сообщила эксперт-юрист Аяна Кодуранова.

Она добавила, что есть разночтения между двумя кодексами — о нарушениях и жилищным. В первом указано, что запрещено использовать жилое помещение в любых целях, кроме постоянного проживания, а во втором — слова «постоянного» уже нет.

«Кроме того, выявление квартир, которые сдаются под гостиницы, трудновыполнимо», — отметила Аяна Кодуранова.

Она напомнила, что во время принятия нормы, запрещающей сдавать жилье в краткосрочную аренду, главным аргументом было то, что их превращают в бордель.

«Но это вопрос нарушения общественного порядка, и надо привлекать по этой статье», — сказала эксперт-юрист.

В то же время она считает, что законопроект, предусматривающий легализацию краткосрочной аренды, позволит искоренить коррупцию в данной сфере, повысить туристическую привлекательность страны, исключить коллизии в законодательстве и открыто вести бизнес.
Ссылка:
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
В свой карман. В Бишкеке выявляют горожан, сдающих квартиры без уплаты налогов
Популярные новости
Батукаева хотели обменять на&nbsp;Бакиева. Очная ставка Атамбаева и&nbsp;Атаханова Батукаева хотели обменять на Бакиева. Очная ставка Атамбаева и Атаханова
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
Новая неделя&nbsp;&mdash; новые скидки в&nbsp;магазинах O!Store Новая неделя — новые скидки в магазинах O!Store
22 ноября, пятница
11:36
Контрабандные схемы чиновников: журналисты сделали работу за силовиков Контрабандные схемы чиновников: журналисты сделали рабо...
11:25
Убийство Айеркена Саймаити. Главу ГСБЭП уличили в связях с китайским бизнесменом
11:25
В законодательстве не определено, что такое гостиница
10:57
В Кыргызстане предлагают легализовать сдачу квартир посуточно
10:42
Фото дня. Скандально известный Хабибула Абдукадыр на инаугурации президента КР