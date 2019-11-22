До конца года планируется выполнить работы по строительству автодороги Бишкек — Кара-Балта на 90 процентов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Отмечается, что на сегодня работы выполнены на 55 процентов. Сейчас подрядчик кладет асфальт и обустраивает тротуары. Кроме того, ведется строительство мостов и подземных пешеходных переходов. С начала 2019 года подрядчиком выполнено работы по обустройству основания дороги протяженностью 23,4 километра , укладка органоминеральной смеси — 23,45 километра и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия — 21 километр .

«Начиная с 2017 года, привлеченная подрядная компания столкнулась с рядом сложностей, которые повлекли за собой к задержке выполнения строительных работ и к отставанию от графика работ на 6-7 месяцев», — подчеркнули в Минтрансе.