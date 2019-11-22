Афиша Бишкека на выходные: выставки, семинары, спектакли

Театры

23 ноября. Спектакль «Манасчи»

Поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли отражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

23 ноября. Этническая саунд-драма «Демон»

Спектакль «Демон» — эпическая постановка, соединяющая этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, прощении, сохранении традиций, переплетении культур разных народов, живущих рядом.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

23 ноября. Опера «Аида»

Действие происходит в Мемфисе и Фивах во времена владычества фараонов. В опере повествуется о несчастной любви предводителя египетских войск Радамеса и рабыни Аиды, дочери эфиопского царя, с войсками которого сражаются египтяне.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

24 ноября. Спектакль «Все остается людям»

В продолжение мероприятий, посвященных 80-летию Суйменкула Чокморова, детско-юношеский театр «Республика ШКИД» приглашает на свой спектакль. В основу положена биография великого актера и художника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

23 ноября. Акция «Бой загрязнению пластиком»

Каждую минуту в мире покупается миллион пластиковых бутылок. Ежегодно человечество использует до 5 триллионов одноразовых пластиковых пакетов. В рамках акции молодые художники проведут флешмобы, где нарисуют картины на экосумках. Также будет розыгрыш призов.

23 ноября. Чуко-шоу

Все знают игру в кости. Вы узнаете, как играть в них правильно, а также попробуете это сделать сами.

ТРЦ «Азия Молл», 13.00-16.00.

24 ноября. Концерт

Посвящен 30-летию основания общественного объединения уйгуров КР «Иттипак».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 12.00.

Фото Facebook/Иттипак Кыргызстан

Выставки, ярмарки

13 ноября — 1 декабря. Выставка «Искусство о детях»

В экспозиции представлено более 90 работ известных советских и кыргызских художников из фондов КНМИИ.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

15-30 ноября. Персональная выставка Сатыя Адышева

Представлена новая серия из 15 графических листов «Джайлоо». Художник погружен в процесс анализа спектра волнующих его воспоминаний детства. Он посвятил выставку своему отцу Адышу Толонбаеву.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

19 ноября — 1 декабря. Персональная выставка Таалайбека Мусурманкулова

Таалайбек Мусурманкулов — яркий представитель восточных пейзажистов. Что бы ни было изображено: горные гряды Тянь-Шаня и Алатау, южные базары, восточные мудрецы, картины традиционно русской природы, все это пропитано мудростью Востока. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

21 ноября — 8 декабря. Выставка «Женское искусство»

Международная выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры представляет разные формы проявления женского творчества. Помимо художниц из Кыргызстана, в ней примут участие и гостьи из Индонезии, Палестины, Украины, Грузии, Германии и Америки, проживающие и работающие в данное время в КР.

«Галерея М».

21-24 ноября. Выставка «Безграничность — цифровизация + жизнь и искусство эпохи»

Представлены наиболее известные и выдающиеся произведения цифрового искусства художников Китая, прошедшие специальный конкурсный отбор на государственном уровне и являющиеся неотъемлемой частью художественного фонда КНР.

Мультимедийный центр HANGAR.

Мастер-классы, лекции, тренинги

23 ноября. Семинар «Города для людей: городские пространства, здания и мобильность»

Вы с экспертами обсудите транспорт, городскую мобильность, инфраструктуру, инклюзивность и другое. Это мероприятие позволит поделиться успешными практиками, обозначить проблемы и возможные решения, а также найти заинтересованных экспертов и горожан, кого также волнуют эти вопросы. Регистрация по ссылке.

АУЦА, 17.30.

23 ноября. Семинар «Привязанность: основа самооценки и самостоятельности»

Поговорите о том, что такое привязанность, какая она бывает, как тип привязанности влияет на жизнь человека, что может делать взрослый для создания надежной, безопасной привязанности со своим ребенком, как связаны привязанность и самооценка человека, и о другом. Семинар разработан специально для родителей. Регистрация по телефону 0772290996.

ЦАБ «Дом Солнца», 10.00.

24 ноября. Мастер-класс по японским барабанам

Это возможность восстановить энергию и получать заряд позитива, снять стресс через удары, шум и физические нагрузки, улучшить чувство ритма, научиться спокойствию и терпению, «прокачать» голосовые связки. Регистрация по телефону 0777990089.

оloloOrmonKhan, 13.00.

Для детей

23 ноября. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

23 ноября. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

24 ноября. Творческий мастер-класс

Состоится мастер-класс по акварели для детей от четырех лет и старше. Мастер-классы, проходящие в стенах музея, полностью погружают в атмосферу творчества и прививают ребенку чувство прекрасного. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

24 ноября. Спектакли «Верный друг» и «Чоң энемдин көз айнеги»

«Верный друг» — история о собаке Акжолтое. Встречи ее с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком. Дети поймут, почему говорят, что лучший друг человека — это собака.

Полюбившиеся зрителям Барбос, Волк и Лиса стали героями очередной истории «Чоң энемдин көз айнеги».

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.

24 ноября. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.