Бишкеке 25 ноября с утра возможен снег. Температура воздуха днем будет −2 градуса. День уменьшился до 9 часов 26 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий Мурас» (1-4-я улицы), «Ак-Бата»;

9.00-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Элебесова, Московской, Ибраимова, Чокморова, Орозбекова, Боталиева, Щербакова, Энтузиастов, переулки Амурский, Нерчинский, Керчинский, микрорайон «Восток-5», 6/5, 7/5, жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Некрасова, Чапаева).

Куда сходить

Культура Куда сходить на этой неделе, смотрите в Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Эркинбек Чодуев

Родился 25 ноября 1963 года. Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

Канат Аманкулов

Родился 25 ноября 1966 года в селе Алмалы Чуйской области. Директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, президент Федерации легкой атлетики КР.

Гулжигит Алыкулов Родился 25 ноября 2000 года в Токтогуле Джалал-Абадской области. Член национальной сборной Кыргызстана по футболу.

Памятные даты

Родился 6-миллионный кыргызстанец

Фото аппарата правительства КР. Темир Сариев вручил семье ключи от квартиры

Это случилось 25 ноября 2015 года. Девочка родилась в Оше в семье полковника Алмаза Кожошева. Вес новорожденной составил 3 килограмма 870 граммов.

У матери девочки, 39-летней Рахат Белековой, это шестой ребенок. В семье есть три мальчика и две девочки.

Родителям 6-миллионной кыргызстанки вручили сертификат на получение квартиры.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Фото из интернета. Белая ленточка — символ против всех форм насилия над женщинами, сохранения материнства

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия. А 17 декабря 1999-го Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

По данным ООН, 35 процентов женщин и девочек в мире подвергаются разным формам физического и/или сексуального насилия. До 30 миллионов девочек до 15 лет до сих пор подвержены риску калечащих операций на женских половых органах, 130 миллионов женщин прошли эту процедуру.

Люди, которые меняли мир