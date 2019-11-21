Цифра дня. 134,7 тысячи договоров страхования заключили с начала года

За девять месяцев 2019 года в Кыргызстане страховые организации заключили 134,7 тысячи договоров. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По сравнению с 2018-м показатель сократился на 44,7 процента.

85 процентов от общего числа договоров (более 114 тысяч) заключили с физическими лицами, а 15,4 процента — с юридическими лицами.

Доходы страховых компаний по сравнению с январем — сентябрем 2018 года увеличились на 16,6 процента и составили 910,2 миллиона сомов. Их основной объем (747,8 миллиона сомов, или 82,2 процента) получен от поступления страховых платежей.