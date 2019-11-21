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Общество

Сроки сдвигаются. Выдавать новые водительские права обещают с декабря

Выдача новых водительских прав в Кыргызстане немного сдвигается. Об этом 24.kg сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, ранее говорилось, что права нового образца начнут выдавать с 15 ноября 2019 года. Но сейчас сроки сдвинулись примерно на две недели.

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«Изготовитель обязался поставить бланки в течение двух месяцев. Им нужно было настроить производство, защитные элементы, которые мы хотим видеть в правах. После тендера решали техническо-организационные вопросы. Мы ожидали поставку к 15 ноября, но произошел небольшой сдвиг. Но выдача отодвигается не на месяц, не на следующий год, а на две недели. Ожидается, что выдача водительских удостоверений нового образца начнется 5 декабря 2019 года. Сами бланки печатают и первая поставка должна быть в начале декабря», — прокомментировали ситуацию в ГРС.

По итогам тендера на закупку услуг по изготовлению документов государственного значения и специальных государственных бланков — водительских удостоверений нового образца одним из победителей стало ОсОО «Гознак». Правительство уверено, что благодаря этому стоимость прав снизится на 90 процентов.
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