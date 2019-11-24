В Бишкеке 24 ноября ожидается снег. Температура воздуха днем будет около ноля градусов. День уменьшился до 9 часов 28 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Баетова, Толстого, бульвара Эркиндик.
Куда сходить
Культура
- галерея «Дубовый парк» приглашает на персональную выставку Таалайбека Мусурманкулова; Подробнее
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проводит несколько выставок, а также там покажут спектакль «Все остается людям»;
- в МЦ HANGAR и «Галерее М» также проходят выставки;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приготовил сказку «Теремок»;
- Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева — спектакли «Верный друг» и «Чоң энемдин көз айнеги».
Спорт
- чемпионат Бишкека по спортивному скалолазанию.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Кайрат Примбердиев
Родился 24 ноября 1985 года в селе Ылай-Талаа Ошской области. Певец.
Нурмухаммед Токтоев
Родился 24 ноября 1994 года. Член национальной сборной Кыргызстана по волейболу.
Памятные даты
Инаугурация президента Сооронбая Жээнбекова
Двадцать четвертого ноября 2017 года в Государственной резиденции «Ала-Арча» новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принес присягу.
Председатель Центризбиркома КР Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства. С этого момента Сооронбай Жээнбеков считается официально вступившим в должность президента.
Он избран 15 октября: за него проголосовали 54,77 процента избирателей.
На инаугурацию приглашены 450 гостей, среди них Герои КР, деятели культуры, искусства, члены кабмина, депутаты Жогорку Кенеша, участники и семьи погибших 7 апреля 2010 года.
День работника Оборонной спортивно-технической организации Кыргызской Республики
В последнее воскресенье ноября в Кыргызстане отмечают профессиональный праздник — День работника Оборонной спортивно-технической организации.
Он установлен постановлением правительства от 24 ноября 1995 года.
Оборонная спортивно-техническая организация (ОСТО) — юридическое лицо, некоммерческая организация, добровольное массовое самоуправляемое общественно-государственное объединение граждан Кыргызской Республики, которые объединились на добровольной основе общности интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей.
Предшественником ОСТО является знаменитое ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), существовавшее в СССР до его распада.
Люди, которые меняли мир
Родился художник Анатолий Арефьев
Родился 24 ноября 1918 года в Ставрополе Самарской губернии. Советский художник-сценограф, народный художник СССР и Киргизской ССР.
С 1947 года работал художником-сценографом в Кыргызском театре оперы и балета в городе Фрунзе, а с 1949-го — главным художником этого театра.
За более чем 30-летнюю творческую жизнь оформил более 70 оперных и балетных спектаклей. Среди них «Кармен» Ж.Бизе (1949), «Лебединое озеро» П.И.Чайковского (1949), «Князь Игорь» А.П.Бородина (1954), «Токтогул» В.А.Власова, А.Малдыбаева, В.Г.Фере (1958), «Неизвестный солдат» К.М.Молчанова (1967).
Работая главным художником театра, Анатолий Арефьев занял ведущее место в кыргызском декоративном искусстве.
Сцена, на которой проходил заключительный концерт Декады кыргызской литературы и искусства в Москве в 1958 году, декорирована группой художников под руководством Анатолия Арефьева.
Умер 28 января 1989 года в Днепропетровске. Похоронен в Москве.
Родился 24 ноября 1940 года в селе Лейлек Ошской области.
В 1966-1973 годах работал в Кыргызском государственном академическом театре декоратором, затем — заведующим отделом декорации и постановочной частью, в 1980 году — в редакции еженедельника «Кыргызстан маданияты».
С 2000 года — член Союза художников Кыргызской Республики.
Художник-постановщик многих известных спектаклей Кыргызского национального академического театра драмы.