В Бишкеке 24 ноября ожидается снег. Температура воздуха днем будет около ноля градусов. День уменьшился до 9 часов 28 минут.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Родился 24 ноября 1985 года в селе Ылай-Талаа Ошской области. Певец.



Родился 24 ноября 1994 года. Член национальной сборной Кыргызстана по волейболу.

Двадцать четвертого ноября 2017 года в Государственной резиденции «Ала-Арча» новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принес присягу.

Председатель Центризбиркома КР Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства. С этого момента Сооронбай Жээнбеков считается официально вступившим в должность президента.

Он избран 15 октября: за него проголосовали 54,77 процента избирателей.

На инаугурацию приглашены 450 гостей, среди них Герои КР, деятели культуры, искусства, члены кабмина, депутаты Жогорку Кенеша, участники и семьи погибших 7 апреля 2010 года.

В последнее воскресенье ноября в Кыргызстане отмечают профессиональный праздник — День работника Оборонной спортивно-технической организации.

Он установлен постановлением правительства от 24 ноября 1995 года.

Оборонная спортивно-техническая организация (ОСТО) — юридическое лицо, некоммерческая организация, добровольное массовое самоуправляемое общественно-государственное объединение граждан Кыргызской Республики, которые объединились на добровольной основе общности интересов для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей.

Предшественником ОСТО является знаменитое ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), существовавшее в СССР до его распада.

Родился художник Анатолий Арефьев

Фото из интернета. Анатолий Арефьев

Родился 24 ноября 1918 года в Ставрополе Самарской губернии. Советский художник-сценограф, народный художник СССР и Киргизской ССР.

С 1947 года работал художником-сценографом в Кыргызском театре оперы и балета в городе Фрунзе, а с 1949-го — главным художником этого театра.

За более чем 30-летнюю творческую жизнь оформил более 70 оперных и балетных спектаклей. Среди них «Кармен» Ж.Бизе (1949), «Лебединое озеро» П.И.Чайковского (1949), «Князь Игорь» А.П.Бородина (1954), «Токтогул» В.А.Власова, А.Малдыбаева, В.Г.Фере (1958), «Неизвестный солдат» К.М.Молчанова (1967).

Работая главным художником театра, Анатолий Арефьев занял ведущее место в кыргызском декоративном искусстве.

Сцена, на которой проходил заключительный концерт Декады кыргызской литературы и искусства в Москве в 1958 году, декорирована группой художников под руководством Анатолия Арефьева.

Умер 28 января 1989 года в Днепропетровске. Похоронен в Москве.