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Общество

Медсестра школы № 87 получила выговор после выступления школьницы в парламенте

Медсестре школы № 87 объявлен выговор. Об этом 24.kg сообщила директор учебного заведения Жаныл Исанова.

По ее словам, до того жалоб на медсестру не поступало. «Мы не знали, что она требует деньги за свою работу. Сегодня руководство ЦСМ № 14 объявило ей выговор», — сказала директор.

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Напомним, накануне ученица бишкекской школы № 87 во время встречи с депутатами Жогорку Кенеша рассказала, что медсестра берет деньги за прививки.

Парламентарии рассмеялись, девочка расплакалась и не закончила выступление.

24.kg выяснило, что школьницу зовут Дурдана Садыкова. Она учится в пятом классе.

«С девочкой все хорошо. Она сегодня пришла в школу. Никто на нее давление не оказывает. Только ее мама, узнав, что дочка расплакалась в парламенте, возмущалась и заявила, что больше никуда ее не отпустит», — отметила Жаныл Исанова. 
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