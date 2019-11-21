22 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.30-14.00 — улицы Лермонтова, 2, 4, 6, 8, Кольбаева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- 13.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 34-42;
- 10.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Кырк-Чоро, Ак-Шоокум), «Ак-Бата» (улицы 17-19-я), «Рухий-Мурас»;
- 9.00-18.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улиц Мичурина, Орозбекова, Московской, проспекта Чингиза Айтматова.
2Чуйская область
Аламединсский РЭС
- 9.00-17.00 — села Октябрьское (улицы Молодежная, Шопокова, Киевская, Веселая, Фрунзе, Шоссейная), Аламедин (улицы Пролетарская, Пушкина), Учкун (улицы 44 га, 50 га, жилмассивы «Кырман», «Тунгуч», «Нур-Асман»), Лебединовка (улица Мичурина, проспект Ленина), Арчалы (улицы Мектеп, Адамкул, Кочоко), Маевка (улицы Молодая Гвардия, Восточная, Строительная, Тепличная) Восток (улицы Степная, Сельповская), Арашан (улицы 8 Марта, Клубная, Школьная), Кашка-Суу (улица Лесхозная), Байтик (улицы Эшмамбет, Новостройка, Дружбы, Суюнбаева);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Линейная, Ново-Октябрь, Октябрьская, Заводская, Проектируемая, Промышленная), села Шалта (улицы Жусупбек, Западная, Шукуралиева, Алмазбеков, Даира, Проектируемая, Гагарина, Восточная), Романовка (улица Карла Маркса), Чат-Куль (улица Почтовая), Новопавловка (улицы Кирова, Южная, Чапаева, Ахунбаева, Ворошилова, Железнодорожная, Дмитрова, Манаса), Лесное (улица Центральная), Асылбаш (улицы Ленина, Тоголок, Доолот, Жайчи, Новая, Шопокова, Сурабалды, имени Крупской, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Жаны-Турмуш, Кайназарова, Холодное ущелье), Тош-Булак (улицы Берегова, Советская, Булана, Токтогула, имени Айзабекова, Гагарина, Четинди), Арал (улицы Картамбаева, Береке), Сокулук (улица Кумкечуу);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Томон-Суу (улица Украинская), Садовое (улица Ситникова), Беловодское (улица Железнодорожная);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Оборонная, Школьная, Пирогова, Центральная, Олимпийская, Лермонтова, Ломоносова, Ленина, 33, 35, 37, Энгельса);
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — город Кант (улицы Ванахуна, Щорса, Чкалова, Гайдара), села Кировское (улицы Зеленая, Гагарина, Прудовая, Юбилейная), Горная Серафимовка (улица Московская).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Ак-Таш, Жылкелди, Тельман, Маданият, Мачак, Кайрат, города Кара-Суу (улицы Терешковой, Гагарина, Панфилова), Ош (жилмассивы Он-Адыр, Беш-Бадам, Жаңы-Турмуш, села Ишкаван, Кызыл-Байрак, Керме-Тоо, Коммунист, Жданов).