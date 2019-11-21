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Общество

Яки, квартиры, автомобили. Что указал в декларации спикер Бишкекского горкенеша

Спикер Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров заработал в 2018 году 1 миллион 822 тысячи 762 сома. Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию и приступила к публикации ее итогов.

В собственности у главы БГК три квартиры и дом площадью 422,6 квадратных метра. Есть земельный участок сельхозназначения площадью 97 гектаров, крупный рогатый скот, яки и лошади (общей стоимостью 29 миллионов 100 тысяч сомов), два автомобиля «Лексус LX-570».

Данных о доходах близких родственников нет, в их собственности квартира и участок площадью 6 соток.
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