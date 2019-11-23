В Бишкеке 23 ноября облачно. Температура воздуха днем поднимется до +2 градусов. День уменьшился до 9 часов 29 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — жилмассив «Карагачевая роща»;

9.00-17.00 — отрезки улиц Оренбургской, Кулатова.

в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Ганди, БЧК, Саадаева;

в жилмассивах «Колмо», «Салам-Алик», «Щербакова».

Куда сходить

Культура галерея «Дубовый парк» приглашает на персональную выставку Таалайбека Мусурманкулова; Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проводит несколько выставок;

в МЦ HANGAR и «Галерее М» такж проходят выставки;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Манасчи»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — этническую саунд-драму «Демон»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — оперу «Аида». Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише»

Спорт

чемпионат Бишкека по спортивному скалолазанию.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Эринес Оторбаев

Родился 23 ноября 1963 года в селе Орто-Арык. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в ФРГ.

Эльвира Сурабалдиева

Родилась 23 ноября 1978 года городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Памятные даты

Международный день акварели

Фото open.kg. Урумбай Ахунов. Будни кишлака, 1949 год

Инициатором учреждения праздника в 1991 году стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира.

Во многом благодаря усилиям этого человека во второй половине XX века возрождается интерес к акварели.

Современные художники, работающие в технике акварели, используют не только классические акварельные краски и кисти, но и появившиеся акварельные карандаши, восковые мелки для проработки отдельных элементов и фрагментов картины.

День рождения компьютерной игры World of Warcraft

Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная и издаваемая компанией Blizzard Entertainment.

Действие World of Warcraft происходит в фэнтезийной вселенной Warcraft, игра тесно связана с предыдущими играми серии — стратегиями в реальном времени; каждый игрок управляет одним персонажем и может взаимодействовать с другими игроками в общем виртуальном мире.

Игра анонсирована в 2001 году и выпущена 23 ноября 2004 года.

В 2008 году Книга рекордов Гиннесса назвала World of Warcraft самой популярной в мире с числом подписчиков свыше 10 миллионов человек; на пике популярности игры в октябре 2010 года это число превышало 12 миллионов.

Игра получила множество наград, включая Gamespot’s Game of the Year Award как лучшая игра 2004 года.

Люди, которые меняли мир