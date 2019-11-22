В Бишкеке 22 ноября облачно, возможен снег. Температура воздуха днем будет около ноля градусов. День уменьшился до 9 часов 31 минуты.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-14.00 — улицы Лермонтова, 2, 4, 6, 8, Кольбаева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- 13.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 34-42;
- 10.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Кырк-Чоро, Ак-Шоокум), «Ак-Бата» (улицы 17-19-я), «Рухий-Мурас»;
- 9.00-18.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улиц Мичурина, Орозбекова, Московской, проспекта Чингиза Айтматова.
До 22 ноября не будет газа:
- в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Ганди, БЧК, Саадаева;
- в жилмассивах «Колмо», «Салам-Алик», «Щербакова».
Куда сходить
Культура
- галерея «Дубовый парк» приглашает на персональную выставку Таалайбека Мусурманкулова; Подробнее
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проводит несколько выставок;
- в МЦ HANGAR и «Галерее М» проходят выставки;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Манас»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — этническую саунд-драму «Демон».
Спорт
- чемпионат Бишкека по спортивному скалолазанию;
- чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Чолпонкул Торокулов
Родился 22 ноября 1960 года в селе Бакыян. Аким Бакай-Атинского района Таласской области.
Азиз Суракматов
Дастан Бекешев
Родился 22 ноября 1983 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.
Руслан Исмаилов
Айсулуу Мамашова
Родилась 22 ноября 1988 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».
Дильбар Ашимбаева
Памятные даты
День работника органов прокуратуры Кыргызской Республики
Дата выбрана потому, что именно 22 ноября в 1924 году постановлением президиума Ревкома Кара-Кыргызской автономной области РСФСР в системе Народного комиссариата юстиции области была создана национальная прокуратура — первый кыргызский надзорный орган численностью 15 человек.
Первым прокурором Кара-Кыргызской автономной области был Михаил Петрович Безносиков.
Восемнадцатого декабря 1993 года парламент республики принял Закон «О прокуратуре Кыргызской Республики», что стало началом оформления государственно-правового статуса органов прокуратуры независимого государства и внесло определенность в их надзорные правомочия. С тех пор были законодательно закреплены цели и задачи, определены структура органов прокуратуры и направления деятельности, сформулированы полномочия.
День сыновей
Сегодня практически каждый человек знает о Дне матери, который ежегодно отмечают в разных странах всего мира. День отца известен несколько меньше.
День сыновей продолжает семейную тематику праздников. Его история невелика. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда этот день следует отмечать: официальной даты, посвященной этому празднику, пока нет.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Анэс Зарифьян
Воспитал не одно поколение студентов. Автор и соавтор более 140 научных трудов, в том числе четырех монографий, учебного руководства, курсов лекций, десятков учебно-методических пособий и научных статей.
Помимо большой научно-педагогической и организаторской работы по подготовке кадров для сферы здравоохранения, профессор Анэс Зарифьян ведет активную общественно-просветительскую деятельность как член Союза писателей Кыргызстана, поэт, бард сценарист, журналист.
Создал первый в городе студенческий театр эстрадных миниатюр, для которого, помимо стихов, писал разнообразные сценарии, интермедии. В СССР получили широкое хождение его поэтические пародии на разнообразные темы физиологической науки.
Первый сборник стихов вышел во Фрунзе в 1983 году. К тому времени Анэс Зарифьян уже приобрел в СССР известность как бард, автор поэтических песен, которые он пишет с 1979 года.
По его инициативе в столицу республики приезжали с концертами почти все ведущие барды страны.