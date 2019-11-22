В Бишкеке 22 ноября облачно, возможен снег. Температура воздуха днем будет около ноля градусов. День уменьшился до 9 часов 31 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.30-14.00 — улицы Лермонтова, 2, 4, 6, 8, Кольбаева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

13.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 34-42;

10.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Кырк-Чоро, Ак-Шоокум), «Ак-Бата» (улицы 17-19-я), «Рухий-Мурас»;

9.00-18.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улиц Мичурина, Орозбекова, Московской, проспекта Чингиза Айтматова.

До 22 ноября не будет газа:

в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Ганди, БЧК, Саадаева;

в жилмассивах «Колмо», «Салам-Алик», «Щербакова».

Куда сходить

Культура галерея «Дубовый парк» приглашает на персональную выставку Таалайбека Мусурманкулова; Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проводит несколько выставок;

в МЦ HANGAR и «Галерее М» проходят выставки;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Манас»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — э тническую саунд-драму «Демон». Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

чемпионат Бишкека по спортивному скалолазанию;

чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Чолпонкул Торокулов

Родился 22 ноября 1960 года в селе Бакыян. Аким Бакай-Атинского района Таласской области.

Азиз Суракматов

Родился 22 ноября 1971 года в селе Асыл-Баш. Мэр Бишкека.

Дастан Бекешев

Родился 22 ноября 1983 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Руслан Исмаилов

Родился 22 ноября 1986 года в городе Фрунзе. Мастер спорта КР по пулевой стрельбе, мастер спорта международного класса, участник Олимпиады.

Айсулуу Мамашова

Родилась 22 ноября 1988 года в городе Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».

Дильбар Ашимбаева

Родилась 22 ноября. Дизайнер.

Памятные даты

День работника органов прокуратуры Кыргызской Республики

Дата выбрана потому, что именно 22 ноября в 1924 году постановлением президиума Ревкома Кара-Кыргызской автономной области РСФСР в системе Народного комиссариата юстиции области была создана национальная прокуратура — первый кыргызский надзорный орган численностью 15 человек.

Первым прокурором Кара-Кыргызской автономной области был Михаил Петрович Безносиков.

Восемнадцатого декабря 1993 года парламент республики принял Закон «О прокуратуре Кыргызской Республики», что стало началом оформления государственно-правового статуса органов прокуратуры независимого государства и внесло определенность в их надзорные правомочия. С тех пор были законодательно закреплены цели и задачи, определены структура органов прокуратуры и направления деятельности, сформулированы полномочия.

День сыновей

Фото из интернета

Сегодня практически каждый человек знает о Дне матери, который ежегодно отмечают в разных странах всего мира. День отца известен несколько меньше.

День сыновей продолжает семейную тематику праздников. Его история невелика. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда этот день следует отмечать: официальной даты, посвященной этому празднику, пока нет.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Анэс Зарифьян

Фото из архива 24.kg. Анэс Зарифьян

Родился 22 ноября 1946 года в городе Фрунзе. Советский и кыргызский ученый-медик, поэт и автор-исполнитель, заслуженный деятель культуры Кыргызстана, отличник здравоохранения республики.

Еще в кандидатской диссертации, выполненной в 1970-е годы, получил новые данные о регуляции сердца в условиях высокогорья, позволившие выдвинуть концепцию о «горной ваготонии».