14:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Вернулся к бывшему. Ташиев и Бабанов планируют опять вместе идти на выборы

Камчыбек Ташиев вновь планирует объединиться с Омурбеком Бабановым и идти на выборы в парламент вместе. Об этом он заявил в интервью изданию «Азия Ньюс».

Читайте по теме
Партия «Ата-Журт» пойдет на парламентские выборы — 2020 самостоятельно

Ранее, в начале октября, бывший депутат Жогорку Кенеша говорил, что политической организации «Республика — Ата Журт» больше не существует, а партия «Ата-Журт» в 2020 году пойдет на парламентские выборы отдельно. 

Однако оба политика вновь передумали, и теперь Камчыбек Ташиев не исключает возможности, что две партии примут участие в выборах в Жогорку Кенеш «рука об руку».

«В 2015-м мы объединились с «Республикой», и это нам обеспечило второе место в предвыборной гонке. На выборы 2020 года мы пойдем с партией «Ата-Журт». Надо признать, что нам будет сложно единолично участвовать. Возможно, мы объединимся с «Республикой», сейчас мы обсуждаем этот вопрос. Да, Омурбек Бабанов заявил, что в политику больше не вернется, но, как говорится, человек предполагает, жизнь располагает», — добавил Камчыбек Ташиев.

Напомним, что тандем «Республика — Ата Журт» сформирован по обоюдному согласию Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева в 2015-м, перед выборами в Жогорку Кенеш. Лидеры двух партий отмечали, что союз стал объединением не политиков, а политических сил. 

Сразу после президентских выборов в 2017 году на главу партии «РАЖ» Омурбека Бабанова возбудили уголовное дело, он сбежал из страны и вернулся в Бишкек 9 августа 2019-го. До его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам.
Ссылка:
просмотров: 537
Версия для печати
Материалы по теме
Фото дня. Омурбек Бабанов и Омурбек Текебаев на свадьбе сына Руслана Казакбаева
Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из Кыргызстана
Вернется ли? Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан
Омурбек Бабанов может уступить лидерство в партии «Республика — Ата Журт»
Омурбек Бабанов вышел с допроса в ГСБЭП. Вопросы были о банке «Кыргызстан»
Омурбек Бабанов снова пришел на допрос в ГСБЭП
Адвокат Бабанова не может озвучить дела, по которым проходит его подзащитный
Омурбек Бабанов фигурирует в восьми уголовных делах
Омурбек Бабанов посоветовал Текебаеву отдохнуть и заняться семьей
Омурбек Бабанов пришел на допрос в ГКНБ
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
Новая неделя&nbsp;&mdash; новые скидки в&nbsp;магазинах O!Store Новая неделя — новые скидки в магазинах O!Store
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
Надо брать! Только 22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;ноября O!Phone 4G&nbsp;Joy всего за&nbsp;2&nbsp;тысячи 990&nbsp;сомов! Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
21 ноября, четверг
14:03
Вернулся к бывшему. Ташиев и Бабанов планируют опять вместе идти на выборы Вернулся к бывшему. Ташиев и Бабанов планируют опять вм...
14:02
Декларации—2018. Премьер-министр живет на одну зарплату
13:54
Мебель, квартира, оргтехника. Что еще задекларировал спикер парламента
13:52
Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
13:39
В Бишкеке родилась тройня