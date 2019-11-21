Вернулся к бывшему. Ташиев и Бабанов планируют опять вместе идти на выборы

Камчыбек Ташиев вновь планирует объединиться с Омурбеком Бабановым и идти на выборы в парламент вместе. Об этом он заявил в интервью изданию «Азия Ньюс».

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Ранее, в начале октября, бывший депутат Жогорку Кенеша говорил, что политической организации «Республика — Ата Журт» больше не существует, а партия «Ата-Журт» в 2020 году пойдет на парламентские выборы отдельно.

Однако оба политика вновь передумали, и теперь Камчыбек Ташиев не исключает возможности, что две партии примут участие в выборах в Жогорку Кенеш «рука об руку».

«В 2015-м мы объединились с «Республикой», и это нам обеспечило второе место в предвыборной гонке. На выборы 2020 года мы пойдем с партией «Ата-Журт». Надо признать, что нам будет сложно единолично участвовать. Возможно, мы объединимся с «Республикой», сейчас мы обсуждаем этот вопрос. Да, Омурбек Бабанов заявил, что в политику больше не вернется, но, как говорится, человек предполагает, жизнь располагает», — добавил Камчыбек Ташиев.

Напомним, что тандем «Республика — Ата Журт» сформирован по обоюдному согласию Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева в 2015-м, перед выборами в Жогорку Кенеш. Лидеры двух партий отмечали, что союз стал объединением не политиков, а политических сил.

Сразу после президентских выборов в 2017 году на главу партии «РАЖ» Омурбека Бабанова возбудили уголовное дело, он сбежал из страны и вернулся в Бишкек 9 августа 2019-го. До его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам.