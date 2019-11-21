В Бишкеке родилась тройня

В Городском перинатальном центре (родильный дом № 4) на свет появилась тройня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, у 46-летней Айнуры Джайнаковой родились две девочки весом 1,75 килограмма и 1,27 килограмма и сын весом 1,45 килограмма.

«По оценке врачей, мама в удовлетворительном состоянии, малыши временно находятся в отделении реанимации новорожденных», — отметили в муниципалитете.

Маму тройни навестили глава районного управления социального развития Рейна Султанмуратова и заведующая социальным отделом Октябрьского акимиата Зарема Омурзакова.

У Айнуры Джайнаковой есть двое сыновей-подростков.

В мэрии напомнили, что в феврале в перинатальном центре на свет появилась четверня: Арууке, Акбермет, Айчолпон и Сооронбай. Согласно постановлению Бишкекского городского кенеша, семье оказали материальную помощь в размере 90 тысяч сомов из средств местного бюджета и выплатили пособие «Суйунчу» из республиканского бюджета.

Глава государства передал молодой семье сертификат на 2 миллиона сомов для приобретения жилья и две двухместные коляски. Кроме того, правительство выделило 150 тысяч сомов на нужды семьи.