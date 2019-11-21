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Общество

Кыргызстан намерен создать собственную модель взаимодействия религии и власти

Кыргызстан намерен создать собственную модель взаимодействия религии и государства. Об этом на международной конференции «Ислам и православие — религии мира» сообщил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что в республике созданы все условия для свободы вероисповедания, никого не преследуют за свою веру и придают огромное значение возможностям традиционных конфессий.

Кыргызстану придется пройти сложный и долгий путь для создания собственной модели взаимодействия религии и государства. В мире нет готовых и общепризнанных моделей. Есть самые различные подходы.

Сооронбай Жээнбеков

«Стран, в которых отказались от государственного регулирования религии, всего лишь около 30. Это в основном государства бывшего социалистического лагеря плюс США и Франция. В подавляющем большинстве стран взаимоотношения государства и религиозных организаций расписаны достаточно четко», — рассказал он.

Глава государства напомнил, что в конституциях некоторых стран есть понятие традиционных религий, в некоторых религия имеет особую государственную поддержку или запрещена.

«Наше государство в соответствии с Конституцией нацелено на стабильное развитие по светскому направлению. При этом мы должны четко понимать, что религия является очень важной частью жизни общества, поэтому государство не может уйти из этой сферы», — обозначил он.
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