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Общество

Президент обозначил форму сотрудничества религии и государства

Религиозные деятели играют большую роль в формировании духовных ценностей в обществе. Об этом на международной конференции «Ислам и Православие — религии мира» заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, государство должно быть союзником с традиционными религиями.

«У государства и религии имеются общие цели — воспитание высоконравственного человека, любящего своего ближнего, свою страну, а также поддержание мира и стабильности в обществе. Формирование духовных ценностей в обществе не может происходить без участия религиозных деятелей», — отметил глава государства.

Он напомнил участникам форума, что для сохранения общественно-политической стабильности важен постоянный межрелигиозный диалог.

«Нужны конструктивные отношения между конфессиями. Ислам и православие выступают лучшим примером мирного сосуществования на основе взаимоуважения», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
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