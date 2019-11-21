В Кыргызстане выше религиозная культура, чем в странах Центральной Азии

В Кыргызстане, по сравнению со странами Центральной Азии, более высокая религиозная культура и толерантность. Об этом журналистам на международной конференции «Ислам и Православие — религии мира» заявил директор государственной комиссии по делам религии Заирбек Эргешов.

По его словам, молодежь из-за неинформированности и незнания истории часто проявляет нетерпимость к другим религиям, говоря о доминировании одной.

«Исторически все религии и конвенции жили в мире и согласии на территории нашей страны. В современном обществе мы тоже можем найти путь для мирного существования. Последние годы нас радует, что ДУМК и православная церковь стали проводить совместную работу в этом направлении. Благодаря этому в нашей стране по сравнению с соседними религиозная культура улучшается», — отметил Заирбек Эргешов.

Международная конференция «Ислам и Православие — религии мира» проходит с участием президента и представителей России, Казахстана, Узбекистана.