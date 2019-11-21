09:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В больницах устанавливают POS-терминалы для безналичной оплаты услуг

В лечебных учреждениях Кыргызстана устанавливают POS-терминалы для оплаты медицинских услуг в безналичной форме. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

По ее данным, из 230 организаций здравоохранения только 40 учреждений не оказывают платных услуг населению.

«POS-терминалы есть уже в 151 лечебном учреждении республики. До конца года они появятся и в других организациях, оказывающих платные услуги», — отметили в ФОМС.

В Бишкеке поставили 24 POS-терминала. В Ошской области — 31, Джалал-Абадской области — 26, Иссык-Кульской — 21, Чуйской — 18, Нарынской — 13 и Таласской — 10.

В ФОМС отметили, что терминалы устанавливаются в рамках государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в республике.

Ссылка:
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Палаты однодневного пребывания открыли для беременных в пяти областях и Бишкеке
ФОМС выдал бесплатно более 43 тысяч полисов беременным
ФОМС будет оплачивать услуги стоматологов по-новому
Оптимизация центров семейной медицины провалена. Депутаты критикуют Минздрав
Программа госгарантий никому не помогает, и о ней никто не знает
Что за странные расценки на операции? Депутат возмущен стратегией ФОМС
Платная медицинская страховка и Андрей Малахов. О чем говорят депутаты
Цифра дня. 33 тысячи 712 медицинских страховых полисов выдали в КР за полгода
За полгода Фонд медстрахования возместил гражданам 117,5 миллиона сомов
Подписан закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
Надо брать! Только 22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;ноября O!Phone 4G&nbsp;Joy всего за&nbsp;2&nbsp;тысячи 990&nbsp;сомов! Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
Мобильный оператор&nbsp;О! принял первых гостей в&nbsp;новом IT-коворкинге Мобильный оператор О! принял первых гостей в новом IT-коворкинге
Оплата коммунальных услуг в&nbsp;любое время через терминалы MegaCom Оплата коммунальных услуг в любое время через терминалы MegaCom
21 ноября, четверг
09:40
В Бишкеке женщину похитили и насильно удерживали в доме три дня В Бишкеке женщину похитили и насильно удерживали в доме...
09:30
Массовая драка школьниц в Аксы. Уволена заведующая районным отделом образования
09:16
Нацбанк предлагает внедрять режим временной администрации к платежным системам
08:54
«Библионочь-2019». Что помимо экскурсии в книгохранилище ждет бишкекчан
08:42
Бишкекский городской суд признал законным увольнение сотрудников Финпола
20 ноября, среда
23:51
Гибкий смартфон Samsung Galaxy W20 5G дебютировал в Китае
23:31
Три мешка странного белого порошка из Кыргызстана не пустили в Россию
23:05
Кораблекрушение на суше устроил британский водитель буксировщика