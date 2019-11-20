В Счетной палате Кыргызстана повысят требования к уровню владения госязыком

В Счетной палате Кыргызстана повысят требования к уровню владения государственным языком среди работников. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, в СП КР прошла акция-диктант «Сабаттуу жазуу» («Писать грамотно») среди сотрудников.

Ее цель — повышение грамотности работников, развитие культуры грамотного написания официальных документов, повышение статуса государственного языка.

По итогам акции проведут мониторинг владения государственным языком среди государственных служащих, референтов и специалистов Счетной палаты, организуют обучающие курсы кыргызского языка, а также повысят требования к уровню владения государственным языком среди работников.