21 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Ашхабадской, Медерова, Шоорукова, Темирова, Панфилова, Горького, Чехова, Ошской, Гастелло, Логвиненко, Чуйкова, переулки Ошский, Ашхабадский;

9.00-18.00 — отрезки улиц Коенкозова, Исанова, Фрунзе, Манаса, Карасуйской, Темировской, Кеминской, жилмассивы «Ынтымак» (улицы Чон-Арык, Азия, Садырбаева, Адигине), «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Куюкова, Ак-Марал, Тулпар-Таш, Керме-Тоо);

9.30-12.00 — морфокорпус КГМА;

9.30-17.00 — жилмассив «Келечек» (улица 15-я);

9.30-18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Берликская, Нурекская, Наманганская, Адырская, Андижанская, Бухарская), улица Байтика Баатыра, участки 23, 24, 25;

11.30-14.00 — 6-й микрорайон, 16-18;

10.30-17.00 — отрезки улицы Малдыбаева, переулка Коллективного;

14.30-16.00 — 8-й микрорайон, 30, 35-38, 42, улица Жукеева-Пудовкина, 77/1.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Аламедин (улицы Молодежная, Гоголя, Станционная), Виноградное, Полевое, Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская), Арашан (улица Бектембаева), Лебединовка (улица Мичурина, проспекты Победы, Ленина), Байтик (улицы Эшмамбет, Дружбы, Суюнбаева, Сейтек);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Шалта (улицы Шукуралиева, Даира, Западная, Гагарина, Восточная, Алмазбеков, Проектируемая, Жусупбек), Чат-Куль (улицы Ленина, Первомайская, Набережная, Почтовая, Восточная, Украинская), Романовка (улицы Набережная, Советская), Шопоков (улицы Новооктябрьская, Промышленная, Октябрьская, Проектируемая, Заводская, Линейная), Новопавловка (улицы Проектируемая, Армейская, Таласская, Баетова, Ключевая), Арал (улицы Картамбаева, Береке), Сокулук (улица Кумкечуу), Токбай (улица Исмаила), Лесное (улицы Центральная, Новая, Восточная, Средняя, Западная);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Монолдор, Сары-Булак, Арал (улица Кежекбаева), Сосновка, дачи;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — Кант (улицы Пушкина, Белинского, Ванахуна, Джакыпова, Крупская, Строительная, Некрасова, Герцена), село Тогуз-Булак (улица Бейшеналиевой);

Чуйский РЭС

8.00-17.00 — село Чуй (улицы Зеленая, Ломоносова, Береговая, Ибраимова, Гагарина, Сельхозтехники, район комплекса «Бурана»).

3 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — села Заправка, Кашкалдак, Айбек, Котормо.

4 Баткенская область