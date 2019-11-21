В Бишкеке 21 ноября дождь со снегом. Столбик термометра опустится до +3 градусов. День уменьшился до 9 часов 33 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Ашхабадской, Медерова, Шоорукова, Темирова, Панфилова, Горького, Чехова, Ошской, Гастелло, Логвиненко, Чуйкова, переулки Ошский, Ашхабадский;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Коенкозова, Исанова, Фрунзе, Манаса, Карасуйской, Темировской, Кеминской, жилмассивы «Ынтымак» (улицы Чон-Арык, Азия, Садырбаева, Адигине), «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Куюкова, Ак-Марал, Тулпар-Таш, Керме-Тоо);
- 9.30-12.00 — морфокорпус КГМА;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Келечек» (улица 15-я);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Берликская, Нурекская, Наманганская, Адырская, Андижанская, Бухарская), улица Байтика Баатыра, участки 23, 24, 25;
- 11.30-14.00 — 6-й микрорайон, 16-18;
- 10.30-17.00 — отрезки улицы Малдыбаева, переулка Коллективного;
- 14.30-16.00 — 8-й микрорайон, 30, 35-38, 42, улица Жукеева-Пудовкина, 77/1.
До 22 ноября не будет газа:
- в районе, ограниченном улицами Тоголока Молдо, Ганди, БЧК, Саадаева;
- в жилмассивах «Колмо», «Салам-Алик», «Щербакова».
- В районе, ограниченном улицами Абаканской, Архангельской, Белгородской, Кустанайской и Тираспольской. Подробнее
Куда сходить
Культура
- галерея «Дубовый парк» приглашает на персональную выставку Таалайбека Мусурманкулова; Подробнее
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева проводит несколько выставок;
- в МЦ HANGAR и «Галерее М» откроются выставки;
- в ololoartstudio состоится книжный четверг;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Манас»;
- в Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова выступят звезды театра La Scala. Подробнее
Спорт
- чемпионат Бишкека по спортивному скалолазанию.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Памятные даты
Всемирный день приветствий
Главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира.
Всемирный день телевидения
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года. ООН учредила этот день, признавая возрастающее воздействие телевидения на процессы принятия решений, привлекая внимание всего мира к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также учитывая его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах.
Телевидение признано важным инструментом воздействия на общественное мнение, его направления и мониторинга.
В современном мире телевидение — символ связи и глобализации. Государствам предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными миру, безопасности, экономическому и социальному развитию и расширению культурного обмена.