На «БОРЩ PARTY» собрали более 76 тысяч сомов и купили лекарства детям

Благотворительный фонд Help the children — SKD передал детскому отделению гематологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) дорогостоящие лекарственные препараты на 76 тысяч 442 сома, собранных на «БОРЩ PARTY». Об этом сообщили в фонде.

Отмечается, что мероприятие приурочили к Всемирному дню детей. Препараты закуплены по списку, поданному отделением в фонд. Среди них урсосан, неорал, преднизолон, вариконазол и другие.

Директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев заметил, что не все лекарства закупаются по линии государства, в связи с чем помощь в виде препаратов является неоценимой.

«Благодаря подарку Help the children — SKD у родителей больных детей появилась возможность сэкономить на покупке дорогостоящих препаратов», — подчеркнул он.

Отец Дайыра Муратбекова, страдающего апластической анемией, также поблагодарил фонд за помощь. Он признался, что семье пришлось заложить дом, чтобы купить лекарства для сына.

«Для нас такая помощь является жизненно необходимой, ведь затраты на приобретение того же циклоспорина просто огромны. Бывает, что мы не можем купить лекарства и берем в долг», — сказал мужчина.

В фонде добавили, что на постоянной основе закупают препараты крови для отделения, чтобы больные могли иметь доступ к крови совершенно бесплатно.

«Только детскому отделению гематологии в этом году мы оказали помощь в виде препаратов крови и лекарств на сумму более 361 тысячи сомов», — отметила президент фонда Елена Конева.

Кроме того, Help the children — SKD оказывает индивидуальную помощь 21 ребенку, страдающему гематологическими заболеваниями. За последние три года финансовая поддержка составила 832 тысячи 697 сомов.