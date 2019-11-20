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Общество

Дастан Джумабеков против высшего образования для депутатов местных кенешей

Торога Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков выступил против введения нормы об обязательном высшем образовании для депутатов местных кенешей. Об этом он заявил сегодня на заседании.

Спикер аргументировал это тем, что подавляющее большинство дипломированных специалистов бросают села и предпочитают жить в городах или уезжать за границу.

«Почему активный сельский фермер, водитель или общественный деятель не может стать депутатом? Это является ограничением их прав»,  сказал Дастан Джумабеков при обсуждении поправок в законы о деятельности местных органов власти.

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Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила, что при принятии стратегии совершенствования законодательства о выборах уже звучали призывы добавить норму об обязательном наличии высшего образования для кандидатов в местные кенеши. По итогам обсуждений было решено оставить требование об обязательном среднем образовании.

Спикера парламента не смущает повсеместное снижение уровня образования в стране. Практически ежедневно пользователи социальных сетей и СМИ сообщают об ошибках, выявленных везде  в учебниках, на афишах, баннерах и даже в тетрадях после проверки учителем.

Кстати, Дастан Джумабеков, выступая в Нур-Султане на IV совещании спикеров парламентов стран Евразии, сам с трудом справился с небольшим текстом: прочитал его с запинками, часто по слогам, не выговаривая отдельные слова.
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