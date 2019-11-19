20:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке милиционеры помогли найти пропавшего школьника

В Бишкеке милиционеры помогли найти пропавшего первоклассника. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что сегодня примерно в 16.00 в УВД Свердловского района поступила информация о том, что ученик 1-го класса одной из городских школ, выйдя с уроков, не вернулся домой.

«С заявлением в милицию обратилась мама мальчика с просьбой оказать содействие в поисках ее семилетнего сына. В ходе поисковых мероприятий в течение двух часов милиционеры нашли ребенка. Оказалось, что, выйдя со школы, он заблудился и не мог найти дорогу домой. Школьник передан родным в целости и сохранности. С родителями проведена профилактическая беседа», — сообщили в ГУВД.
Ссылка:
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
Девочку из Кыргызстана в Белый дом пригласил Дональд Трамп. Ей там понравилось
Пока мама работает. На Ошском рынке ребенок спит под прилавком
Заботу о детях и стариках президент назвал основой общества Кыргызстана
В городе Ош мать оставила младенца на улице, чтобы припугнуть сожителя
Водителя автобуса, под колесами которого погиб школьник, задержали
Правительство заплатит штраф $400 за каждого ребенка кыргызстанцев в Ираке
В Нью-Йорке перед штаб-квартирой ООН появилось «кладбище» из школьных рюкзаков
С начала года в семьи из интернатов вернули 265 детей
Женщины, которых вернут из Сирии, должны будут пройти социализацию
Ребенок пропал из детского сада во время прогулки. Его нашли
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Компанию &laquo;Чакыр япы&raquo; втянули в&nbsp;коррупционный скандал чиновники Кыргызстана Компанию «Чакыр япы» втянули в коррупционный скандал чиновники Кыргызстана
Сотрудники MegaCom приняли участие в&nbsp;донорской акции сбора крови Сотрудники MegaCom приняли участие в донорской акции сбора крови
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; лучший банк по&nbsp;обслуживанию валютообменных операций в&nbsp;КР «Оптима Банк» — лучший банк по обслуживанию валютообменных операций в КР
Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан&nbsp;&mdash; Таджикистан на&nbsp;O!TV Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан — Таджикистан на O!TV
19 ноября, вторник
20:16
В Бишкеке займутся ремонтом и модернизацией студенческих общежитий В Бишкеке займутся ремонтом и модернизацией студенчески...
20:13
Матч сборных Кыргызстана и Таджикистана по футболу. Текстовая трансляция
20:09
В Бишкеке милиционеры помогли найти пропавшего школьника
19:51
Долги абонентов «Северэлектро» снизились на 293,5 миллиона сомов
19:26
Сборная Кыргызстана выиграла 10 медалей на Кубке мира по мас-рестлингу