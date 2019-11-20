Мэрия Бишкека наймет лифтеров для обслуживания подъемников в подземных переходах

В бюджет 2020 года мэрия Бишкека закладывает заработную плату лифтеров, которые будут обслуживать подъемники для лиц с ОВЗ в подземных переходах. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного городского кенеша по социальным вопросам сообщил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

Он напомнил, что реконструкцию подземных переходов провели в 2016 году.

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«Так как при ремонте переходов невозможно было сделать уклон, необходимый для пандусов по СНиПам, решили установить подъемники. Но при проведении тендеров неправильно указали требования к оборудованию. Там стоят два пульта: сверху и снизу, и они работают, только когда два ключа повернуты. Требуется отдельный человек для их обслуживания», — объяснил вице-мэр.

Уланбек Азыгалиев отметил, что Бишкеклифту поручили заложить в бюджет 2020 года средства на оплату лифтеров, которые будут обслуживать подъемники.

На ремонт подземки на проспекте Манаса потратили 27,5 миллиона, возле ЦУМа — 32 миллиона сомов. Позже депутатская комиссия выявила массу нарушений, допущенных при их ремонте.