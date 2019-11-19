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Общество

На месте сгоревшей налоговой Первомайского района начали строить детсад

На месте сгоревшей налоговой Первомайского района начали строить детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сейчас идут подготовительные работы, параллельно роют котлован под здание. Оно будет двухэтажным площадью 1 тысяча 216 квадратных метров.

В детском саду будет четыре группы, в здании также предусмотрены игровые и спальные комнаты, залы для музыкальных и спортивных занятий, санузлы. В цокольном этаже расположатся прачечная, кладовая и технические помещения.

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Строить здание дошкольного учреждения будет компания «Эм Эс Билдинг». Стоимость строительства 35 миллионов 602 тысячи сомов, средства выделены из городского бюджета.

Подрядчики обещают завершить работы к сентябрю 2020 года.

Напомним, в советское время здесь находился детский сад. В бытность главой Первомайского районного комитета партии Бориса Богатырева он стал первым государственным садиком с кыргызским языком обучения.

Позднее в здание переехала налоговая служба Первомайского района Бишкека. Оно сгорело 7 апреля 2010 года.
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