Отопительный сезон. Скачка цен на уголь не зафиксировано

Уголь в Кыргызстане стоит от 3,5 тысячи до 4 тысяч сомов за тонну. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя ГКПЭН Мырза Жаманбаев.

По его словам, на отопительный сезон стране необходимо 2,5 миллиона тонн угля.

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«Сегодня идем по плану, заготовлено 541 тысяча угля в северном регионе и 1,4 миллиона в южном. В общем около 1,5 миллиона тонн. Впереди еще ноябрь — декабрь, успеем заготовить необходимое количество», — отметил Мырза Жаманбаев.

Кроме того, он сказал, по какой цене продают уголь.

«Из Казахстана поставляют три-четыре компании, они продают его в Чуйской и Иссык-Кульской областях в среднем по 3,9 тысячи сомов за тонну. Местный уголь стоит 1,3 тысячи за тонну на карьерах, в Бишкеке, с учетом доставки — в среднем 3,5-4 тысячи сомов», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в этом году не отмечен скачок цен на уголь.

«Спекулятивной цены нет. Рынок держит стоимость на одном уровне в течение двух месяцев», — заметил Мырза Жаманбаев.

Директор ГП «Кыргызкомур» Канатбек Аширбаев пояснил, что производство угля в этом году составляет 117 процентов по сравнению с прошлым. «В 2019-м госпредприятие планирует добыть 550 тысяч тонн угля. В 2018 году добыто 460 тысяч тонн», — заключил он.