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Общество

Тарифы на холодную воду могут вырасти по всему Кыргызстану

Тарифы на холодную воду могут вырасти по всему Кыргызстану. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом мониторинга и анализа департамента развития водоснабжения и водоотведения Госагентства водных ресурсов Искендер Исмаилов.

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По его словам, ведомство совместно с Министерством экономики и Госантимонополией готовит новую концепцию тарифной политики, она согласовывается со стратегией развития питьевого водоснабжения. В ней, в частности, оговорен порядок определения тарифов.

«Документ согласуют с министерствами и ведомствами и опубликуют на сайте правительства для общественного обсуждения. Думаю, когда постановление утвердим, поставщики воды смогут довести тарифы до уровня себестоимости», — отметил он.

Искандер Исманкулов отметил, что тариф на водоснабжение и водоотведение утверждают местные власти. Он добавил, что в Кыргызстане строят водопроводные сети, в том числе и на донорские средства.

«Они выделяются как на грантовой, так и кредитной основе. Их надо рано или поздно возвращать. А как это делать? Только за счет тарифов», — отметил он.

Население должно понять, что это не стоимость воды, а услуг по ее доставке.

Искендер Исмаилов

Искендер Исмаилов напомнил, что накануне выросли тарифы на водоснабжение и водоотведение в Бишкеке. «Мы смотрели реакцию в социальных сетях. Люди по-разному восприняли, но многие поняли, что система Горводоканала в плачевном состоянии, и повышение — вынужденная мера», — отметил он.

Заведующий отделом добавил, что тариф пытались поднять три года, но депутаты отказывались. Это непопулярная мера. Так происходит и в регионах.

«Там, где тариф очень низкий, он политизирован депутатами. Поставщики рассчитывают тариф с учетом себестоимости, согласуют с антимонопольным ведомством и потом выносят на сессии. А депутаты отказываются утверждать, потому что хотят опять пройти в кенеш. Поставщикам в таких условиях приходится выживать, не говоря о проведении модернизации», — отметил он.
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