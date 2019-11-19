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Общество

Электронные дневники. Учителей не успели обеспечить планшетами и ноутбуками

В некоторых школах учителей не успели вовремя обеспечить планшетами, компьютерами и ноутбуками, поэтому с внедрением электронных дневников возникли проблемы. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

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Напомним, что в конкурсе участвовали 10 компаний, из них отбор прошли восемь. Каждой предоставлено по 10 школ. Общеобразовательные учреждения распределены пропорционально по республике. Пилот должен был продлиться с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

Однако часть школ до сих пор не приступила к реализации проекта. Задержки возникли во всех пилотных учреждениях Таласской и Иссык-Кульской областей, частично в Оше.

Управление проектом Минобразования передало школам «Сапат».
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