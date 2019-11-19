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Общество

Отборочный матч по футболу: движение транспорта в центре Бишкека будет перекрыто

Сегодня, 19 ноября, в связи с проведением в Бишкеке матча по футболу между сборными Кыргызстана и Таджикистана движение транспорта будет перекрыто. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД.

По его данным, движение закроют с 17.00 и до окончания матча.

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Проезд закроют на улице Тоголока Молдо — от проспекта Чуй до улицы Фрунзе, будут введены временные ограничения на улице Фрунзе — от улицы Исанова до Панфилова.

ГУОБДД просит заранее выбирать альтернативный маршрут передвижения.

Отборочный поединок на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 пройдет 19 ноября в Бишкеке. Начало в 20.00. С него начнется второй круг квалификационных состязаний.

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