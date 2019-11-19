В Кыргызстане проходит неделя правильного использования антибиотиков

В Кыргызстане проходит Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

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В этом году информационная неделя отмечается с 18 по 24 ноября и в очередной раз посвящена реализации подхода «единое здоровье». В его основе лежит неразрывная связь между охраной здоровья людей и охраной здоровья животных.

«Неправильное использование противомикробных препаратов для лечения как людей, так и животных ускоряет распространение устойчивости к этому виду лекарственных средств, что в перспективе может привести к катастрофическим последствиям для здоровья населения», — отметили в ведомстве.

В Минздраве призывают подумать дважды, прежде чем начать принимать антибиотики самостоятельно, поскольку эти сильные лекарственные средства могут нанести вред здоровью.

«Антибиотики должны назначаться только врачами», — напоминают специалисты.