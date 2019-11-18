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Общество

Зачем мэр Бишкека Азиз Суракматов в Москву ездил

Делегация мэрии Бишкека посетила Москву. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в состав делегации вошли мэр Азиз Суракматов, депутат БГК Жумабек Салымбеков и вице-мэр Азизбек Алымкулов. Они приняли участие в консультационном визите в Москву по ключевым вопросам городского планирования.

Во время визита прошла встреча с министром правительства Москвы Сергеем Череминым. Кроме того, делегация ознакомилась с новыми информационными технологиями, применяемыми в сфере общественного транспорта, парковок, рекламы и школьного образования.

Особый интерес вызвала математическая модель решения пробок в Бишкеке, созданная проектным институтом «МосТрансПроект» по открытым данным официального сайта мэрии и аккаунтов в соцсетях.

Мэрия Бишкека

«Модель позволит уменьшить нагрузку на магистрали на 12 процентов, увеличить пассажиропоток на 20 процентов и снизить аварийность на 15 процентов», — отметили в муниципалитете.

Азиз Суракматов ознакомился и с работой учреждения «Московский паркинг», ежегодно оно пополняет бюджет Москвы на сумму свыше 26 миллиардов рублей. Все средства направляются на благоустройство города, 98 процентов парковочных сессий оплачиваются через мобильные устройства.

Делегация также ознакомилась с работой департамента СМИ и рекламы, который ведет единую рекламную политику и через электронный аукцион создает рекламные пространства с доходом в 9 миллиардов рублей в бюджет города ежегодно.
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